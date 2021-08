Eduin Caz, líder de Grupo Firme, asegura que no habrá más duetos

MÉXICO.- Eduin Caz, líder y cantante de Grupo Firme, subió a sus historias de Instagram que el 3 de agosto saldrían a la luz 8 duetos, pero que estos serían los últimos en los que participarían.

Esto sorprendió a sus miles de fans, pues la banda tijuanense destaca entre muchas otras por lograr colaboraciones con artistas de música regional así como de otros géneros, lo que posicionó a la agrupación por distinguirse ante los diversos duetos y algunos covers.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, en los últimos días circuló la noticia de que Eduin Caz le habría ofrecido dinero a Jorge Medina para realizar un dueto, lo que molestó al cantante de Tijuana y declaró que se trataba de mentiras.

“Te voy a ser sincero, yo no tengo la necesidad de ofrecer dinero para ningún dueto, al contrario. Yo admiro mucho a Jorge desde que estaba en la Arrolladora, me gusta mucho su música (…) Le hice el comentario ‘yo le ofrezco’, se lo ofrezco mas no le pedí un dueto, tampoco le ofrecí dinero”, confesó Cuaz a los medios de comunicación.

Ante esta gran polémica, el integrante de Grupo Firme decidió ponerle fin a estas colaboraciones para, posiblemente, evitar entrar en discusiones como lo sucedido con el vocalista sinaloense.

El día de mañana salen 8 duetos, y con todo el respeto que merecen mis amigos colegas músicos. SE TERMINARON LOS DUETOS. Uno queriendo ayudar y aportar algo al regional y hacer las cosas diferentes, pero todo lo toman a mal”, escribe en su cuenta de Instagram.

Las buenas noticias para algunos es que la agrupación lanzará 8 nuevas canciones en conjunto con otros artistas, pero serían las últimas por parte de Grupo Firme.