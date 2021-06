'La gente no se controla': Eduin Caz de Grupo Firme pide a sus fans que se comporten

TIJUANA, B.C.- Eduin Caz de Grupo Firme pide a sus seguidores se comporten o las probabilidades de quedarse a tomar fotos después de un concierto serán nulas.

A través de sus historias en Instagram, el líder de la agrupación tijuanense destacó en medio del caos, que hasta miedo le da.

Y es que después de una presentación en su gira por Estados Unidos, Texas, la euforia de sus seguidores los hizo resguardarse en el camión que los transporta.

“Si hacemos una fila y nos controlamos para la próxima si nos quedamos, por esa razón no me quede a tomarme fotos, no hay seguridad y la gente no se controla y quieras o no me da miedo”, dijo Caz mientras se escuchaban los golpes de sus seguidores al camión donde estaban.

Él juntos a sus compañeros están bien, afortunadamente no paso a mayores, pero con esta es la segunda vez que solicita el respeto a sus fans para seguir manteniendo esa cercanía que los caracteriza.

Hace una semana, con el afán de tocarlo, una fanática al inicio de un show, lo jaló de arriba del escenario y se cayó entre la multitud, lastimándose su brazo.

Caz junto con el resto de los integrantes siempre está al pendiente de su público y en redes sociales no duda en compartir cada uno de sus actividades, que hasta por esas pistas, sus fans dan con ellos y los atiende sin problema.