Eduin Caz está harto que hasta los hombres lo llamen infiel

CIUDAD DE MÉXICO.-Eduin Caz y Daisy Anahy tienen algunos meses que ya no son pareja, ella es la madre de sus dos hijos y el tercero que viene en camino, recientemente se pudo ver como Caz se tapó un tatuaje que tenía en el cuello donde se leía el nombre de su ex y ahora está un rayo.

En una entrevista que tuvo, el cantante mencionó que se encuentra harto, que lo tachan de infiel, como si los que hablan de él fueran unas "blancas palomitas", también estuvo hablando de los nuevos proyectos que vienen para Grupo Firme y agregó que es un desgaste para él todo lo que se dice cada que lo captan con una mujer.

Con anterioridad a su separación, Eduin ya había sido relacionado con varias mujeres en redes sociales, y aunque en ocasiones aclaró las cosas en sus estados de Instagram, las versiones de supuestos romances aún lo persiguen.

En la entrevista que tuvo en "Y esta es la historia", contó que muchas veces que hombres le escriben en redes que es un infiel, él quisiera decirles la verdad:

"Yo veo que me responden vatos, 'pinche infiel', si supieras que la que me manda mensaje es tu vieja", dijo entre risas el cantante que en 2022 pasó por el quirófano.

Caz asegura que conoce a mucha gente, es amigo de varias personas, pero eso no significa que tenga algo romántico con ellas, pero en redes ya es costumbre que lo etiqueten como un “infiel”.

Tras todo esto, Eduin Caz dice que ya no quiere problemas, y por ello ha tomado medidas para ello, en su entrevista con el Escorpión Dorado, dijo abiertamente que aunque él le pidió perdón a Daisy Anahy, pero que, ella "ya no quiso aguantar", en gran parte por la presión que recibía de redes sociales, donde muchas veces, asegura, le inventaron romances.

En sus estados de Instagram, Eduin ha compartido cómo se prepara para su próxima gira en Sudamérica, y entre esas publicaciones colgó una dirigida a sus fans, que sin afán de lastimarlas, les asegura que se quiere alejar de los problemas.

"Mis niñas preciosas, no se enojen, no las voy a quemar; las que me están diciendo que las dejé de seguir, no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, ya no quiero problemas", expresó.