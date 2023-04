Eduin Caz se disculpa con mujeres por bloquearlas en su intento de volver con su esposa

Tijuana, Baja California.- Eduin Caz parece ser está optando por todos los caminos para recuperar a su ex pareja, Daisy Anahy hasta bloquear a mujeres de sus redes si es necesario.

El líder de la agrupación tijuanense “Grupo Firme” reveló en sus redes sociales en que consiste esta decisión y por qué sus fanáticas no deberían tomarlo personal.

Mis niñas preciosas, no se enojen, no las voy a quemar y las que me están diciendo que las deje de seguir no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, ya no quiero problemas"