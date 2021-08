Eduin Caz: atención médica tras piquete de avispa

Tijuana BC. Un piquete de avispa, provocó que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme se bajara del escenario, literal, en pleno show este fin de semana en Estados Unidos.

La agrupación tijuanense apenas llevaba 20 minutos de show cuando tuvo que interrumpir, pues Caz empezó a sentirse mal.

Ayer antes de empezar a cantar me picó una avispa en la pura frente jajaja así me subí a cantar pero a los 20 minutos me sentía pa la fregada''