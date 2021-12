Eduin Caz aparece en cama de hospital y alarma a sus fans

MÉXICO.- La noche de este martes 28 de diciembre, Daisy Anahy , esposa de Eduin Caz, alarmó a los seguidores del cantante con una historia de Instagram donde aparec e en la cama de un hospital siendo atendido por personal médico en lo que parece ser una situación delicada.

"Primeramente Dios todo va a salir bien" fueron las palabras con las que acompañaron la historia en la que el vocalista de Grupo Firme se ve acostado de lado en la camilla mientras doctores lo sostienen desde distintas partes de su cuerpo.

Ya hace algunas semanas el artista reveló en sus redes sociales que es una persona asmática, esto luego de aparecer con un nebulizador que desató rumores de que padecía Covid-19. Luego de desmentir que estuviera contagiado de esta enfermedad, aseguró que se encontraba en perfectas condiciones y que solo tuvo que acudir a nebulizarse por su problema con el asma.

Tiempo después declaró que las bajas temperaturas han perjudicado su salud por lo que se ha mantenido cerca de los hospitales para evitar que su situación empeore y afecte sus presentaciones musicales.

"Me gusta el frío, pero no es algo que me favorezca”, escribió en la publicación donde se le ve recibiendo los cuidados necesarios para mantener a salvo sus vías respiratorias. Hasta el momento, Anahy no ha dado más detalles sobre el estado de salud del cantante y, aunque parece que se trata de un asunto grave, solo queda esperar los comunicados oficiales.

Polémica por infidelidad

Hace unas semanas, Caz fue muy criticado luego de que una fan publicara un video donde el cantante aparece a su lado en una cama, pues él mantenía relaciones extramaritales con ella cuando viajaba a Tijuana por trabajo, según la historia que contó la joven y que se viralizó en redes sociales.