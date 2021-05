Eduardo Capetillo reveló que le aconsejaban que no se casara con Biby Gaytán

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi 27 años de haberse casado, Eduardo Capetillo reveló que nadie apostaba por su matrimonio con Biby Gaytán y le aconsejaban que desistiera de casarse, pero pudo más el amor que ambos se tenían y han forjado una bonita familia.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, y muchos de los mexicanos aún recuerdan aquel 25 de junio de 1994, cuando contrajeron matrimonio en una hacienda localizada en el Estado de Morelos.

Esto, porque prácticamente miles de personas fueron testigos del momento en que los exintegrantes de Timbiriche se dieron el “sí, acepto” frente al altar, ya que el evento fue televisado a nivel nacional, siendo una de los pocos artistas que se han atrevido a hacerlo.

Pero este viernes, el cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram al confesar en un video que, tanto sus familiares como sus amigos, le aconsejaban que no se casara con Biby, ya que creían que su matrimonio no duraría.

Hace 25 años, el 99.99% de mis seres queridos y más allegados me decían ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar…’ Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual. ¿Que quiere decir esto? De cerebro a cerebro. ¿Qué acabé haciendo? Lo que dictó mi corazón. ¿Me equivoqué?”, cuestionó Eduardo.

El actor destacó que no presume que tiene un matrimonio perfecto, pero junto con su esposa ha creado una familia con cinco hermosos hijos que han sido su motor de vida y el de su esposa.



Biby y Eduardo también tienen sus pleitos como la mayoría

El mes pasado, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron una discusión en su nuevo reality show familiar “Biby y Eduardo: El Reality”, ya que no concordaban con las decisiones que se tomarían durante los preparativos para el festejo de sus “Bodas de Plata”.

Y es que los organizadores del evento querían realizar modificaciones en su rancho para que cupieran los 2 mil invitados que asistirían al festejo, lo que hizo enfurecer a Capetillo; incluso, les pidió a los del reality que dejaran de grabar esa parte de su vida, ya que era privado.

“Oye nenita, me parece que es una insensatez esto que estás haciendo. Dame chance tantito, ahorita no graben por favor. Sí quiero festejar 26 años, pero no quiero hacerlo con mil 400 personas que me quiten la plaza. Estos tipos quieren llegar a hacer lo que les pegue la gana”, le dijo Eduardo a su esposa.

Por su actitud frente a la gente y las cámaras, Biby dejó de hablarle a su esposo por unos momentos y posteriormente le hizo saber que por eso el público cree que él es “el malo de la película”, ya que explota frente a la audiencia.