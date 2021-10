Edith Márquez busca dueto con Ángela Aguilar

Tijuana BC.- Edith Márquez sabe el peso que hoy en día las nuevas generaciones están ganando dentro del regional mexicano, también sabe que si no se deja empujar para una refrescada, no avanza, por ello le gustaría lograr un dueto con Ángela Aguilar.

En entrevista vía Zoom, la intérprete reconoció que hoy en día todo mundo quiere cantar regional mexicano, algo que ella no ha dejado de hacer, por eso presentó su disco “+ Mexicana”.

“Ahora vienen otras generaciones, como Ángela, Majo su prima, Christian Nodal ya está muy hecho o Alejandro Fernández Junior que tiene un vozarrón, son las que vienen a darnos un súper empujón a nosotros, a una refrescada”, consideró.

Con gran anhelo dijo que desea hacer un dueto con Ángela Aguilar, por lo que serían dos generaciones con propuestas muy interesantes.

Márquez quien presentó “Qué ironía”, su reciente sencillo al lado de Nabález, autor colombiano, se comprometió a ir desarrollando un tema para que ese dueto se logre.

Ahora bien, reconoció que el reggaeton y la música urbana están fuertes, la mexicana no se queda atrás, prueba de eso un Maluma con Carlos Rivera.

Pero hay otro paso adelante que su colega Carín León demostró hace poco al cantar a dueto con Walker Hayes el tema “Fancy Like” que se da en splanglish, paso que no tomaría del todo.

“Creo que Carín León tiene un talento impactante, me encanta su estilo y tiene algo en su voz que me toca, pero yo no me perfilería a hacer así el crossover... Yo quiero estar cantando música mexicana para Estados Unidos para todos los hermanos que viven allá, pero que maravilla que ahora esté presente con nuevas generaciones de esa manera, pero yo quiero lo mío así