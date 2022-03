Edgar Oceransky: Pérdida por cancelar su show sería de 500 mil pesos

MÉXICO.- El promotor del concierto cancelado de Edgar Oceransky habría perdido al menos medio millón de pesos por concepto de renta del espacio. La cifra se extrae de oficiales de 2016, cuando el entonces director del inmueble, Gerardo Estrada, dijo que la renta iniciaba en ese mínimo, pero se incrementaba de acuerdo con el show presentado.

De la taquilla obtenida, dijo, se podía obtener entre un 10% y 11%, es decir, 10 u 11 pesos por cada 100 ingresados en taquilla. Actualmente, los directivos del Auditorio Nacional no ofrecen cifras; son secreto comercial.

El concierto del intérprete Edgar Oceransky en el Auditorio Nacional fue cancelado tras la publicación de un audio donde asegura que le gustan las adolescentes.



"El costo es variable, las tarifas dependen de las características del espectáculo. Éstas sólo se proporcionan a los promotores. No se dan a conocer porque tenemos competencia, son secreto comercial", observaron ante la petición de EL UNIVERSAL.

La cancelación del concierto de Oceransky no representa algo considerable para el inmueble de Reforma.

De acuerdo con un calendario de eventos publicado en la página del Auditorio, después del 16 de marzo, fecha en la que se habría presentado el cantautor, y por lo que resta del año, se tienen programados más de 40 conciertos. Es decir, la cancelación de Oceransky sólo representó un 2% de los eventos públicos contemplados de marzo a diciembre de este 2022 en esa sede.

Denuncia a Oceransky

El cantautor Edgar Oceransky fue duramente criticado por un audio en el que se le oye decir que le gustan las niñas de 15. Debido a esto, la semana pasada su presentación de este miércoles fue cancelada, y luego de eso vino una oleada de suspensiones de sus shows.

Incluso, el municipio de Querétaro retiró su apoyo a El Trovafest, evento que nació en el 2014, en tanto se aclara la situación del cantautor. Este lunes, Oceransky contestó a los señalamientos y críticas por el audio en el que se le oye decir que le gustan las niñas de 15, al decir que todo se trataba de un sketch que fue sacado de contexto.

"Así mismo, se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un 'SKETCH' que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal. Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas, pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción".