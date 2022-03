Dua Lipa habla de su baile viral: "El bullying me hizo mejor artista"

ESTADOS UNIDOS.- Dua Lipa es una de las estrellas pop más relevantes del momento y su último álbum, Future Nostalgia, está gozando de una gran popularidad. Sin embargo, la cantante no olvida que ha pasado por malos momentos, como en 2018, cuando se convirtió en un meme a causa de su coreografía.

Aunque los comentarios sobre su forma de bailar comenzaron como una broma aparentemente sana, la cantante llegó a sufrir acoso y bullying en redes sociales que sí le afectaron. La británica habló al respecto en una reciente entrevista con Jimmy Fallon donde reveló que ahora ha recuperado esos pasos de baile para su nueva gira mundial.

Dua Lipa a Jimmy Fallon sobre el meme de su baile viral: “Lo recuerdo con tanto cariño porque me ayudó a convertirme en la artista que quería. Me hizo trabajar más duro. Solo quería convertirme en una verdadera artista”. pic.twitter.com/PH6TjCoCZw

“La razón por la que estamos hablando de esto es porque yo misma he recuperado ese baile. Lo estoy haciendo en mi tour. Quiero reclamar la experiencia porque en su momento me provocó mucho dolor. Me hacían bullying en las redes; no fue agradable, pero ahora puedo mirar hacia atrás con otra perspectiva. Esos golpes me han hecho mejor artista”, dijo la cantante en el programa.