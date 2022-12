Director mexicano hipoteca su vida para crear película animada: "Unam & Haggen"

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos perciben el arte como una forma de entretenimiento, que no trasciende más allá de su función, sin embargo, los creadores difieren rotundamente en esto. Para los artistas y creadores, el arte es un estilo de vida, una forma de ver el mundo, es algo tan preciado que incluso están dispuestos a comprometer su vida por sus creaciones.

Este es el caso del director mexicano Benito Fernández. Su película animada "Unam & Haggen" ha logrado un impresionante recorrido en diversos festivales de cine de talla internacional como lo son los de Guanajuato y Chiapas, sin embargo, esto no le ha prometido encontrar una constante y fija fuente de ganancias para para sustentar el alto costo del proyecto.

A falta de apoyo por parte de programas federales e instituciones de cultura en México, Fernández tuvo que gastar cada centavo de su bolsillo para poder realizar su película de ensueño: "Se aplicó a Fidecine tres veces y las tres nos rechazaron, diciendo que tenía inexactitudes históricas y pues claro, es ciencia ficción", declaró.

Pero no podía no hacerla y puse de mi dinero junto con un socio, ahora la cosa es que no hay salida, está hipotecada mi vida, donde se ha presentado a todos les ha gustado por ser una película bien hecha. Al final, por ser mi dinero, era poner lo mejor de mí.