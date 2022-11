Guillermo del Toro se ofrece para cubrir costo total de los premios Ariel tras cancelación por falta de presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO.- Por falta de recursos económicos, los premios Ariel fueron suspendidos; sin embargo, Guillermo del Toro se ofreció para cubrir el costo total de los premios.

Debido a la situación económica precaria por la que está atravesando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas fue que se decidió suspender la convocatoria así como también los procesos de inscripción al Premio Ariel 2023 (hasta nuevo aviso).

Ante esto, el cineasta dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que estaba dispuesto a cubrir los gastos para que se lleve a cabo el festival.

El creador de "Pinocho" también ofreció su ayuda para la ceremonia, y pidió que entre la Academia de Cine y la secretaria de cultura Alejandra Frausto haya diálogo para ver qué es lo que falta.

Del Toro hizo un llamado a todos los involucrados para sumar y buscar soluciones; de paso felicitó al futbolista de Chivas y de la Selección Mexicana Alexis Vega.

Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen -nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro. Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello. Ah, y- Viva @Alexis_Vega9".