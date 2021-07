Diputada responde a Regina Blandón tras compartir tuit falso

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Elsa Méndez respondió a Regina Blandón, luego de compartir un tuit falso en el que presuntamente la actriz despotrica contra México y los niños con cáncer.

Según el tuit que publicó Elsa, la actriz de “La Familia Peluche” se refiere a México como un país tercermundista que se preocupa más por los niños con cáncer que los niños trans.

La funcionaria de Querétaro no se retractó de la publicación falsa, y lejos de eso, despotricó contra la actriz como una persona que “no respeta la vida” por su postura pro abortista.

Regina, yo no tengo por qué disculparme, no soy verificadora; estos entredichos tuyos, o no, llevan días en redes. Que tú hayas hecho una aclaración después de que una servidora pública los compartió es muy distinto”, dijo la diputada.

REGINA DESMINTIÓ A ELSA MÉNDEZ

Regina Blandón enfureció en redes sociales al enterarse que en Twitter circulaba el mensaje que supuestamente ella había publicado y después borrado.

“Me acabo de despertar con un amarguísimo sabor de boca porque alguien tuvo a bien ser lo suficientemente delesnable como para inventar un tuit que se supone que yo escribí y le hizo ‘captura de pantalla’, y todo, y: ‘No, es que lo borró de su timeline’. Yo no borro tuis”, dijo.

La actriz aclaró que, para empezar, el mensaje está mal escrito y ella siempre se ha caracterizado por cuidar su redacción, y aunque el autor quiso utilizar palabras inclusivas, ese léxico no es el que usa, así que recomendó a quien lo escribió que lea más.

“Lean más, por favor. Infórmense porque es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no lo quiere usar usted, adelante, pero si va chin… a alguien y está haciendo un fake news de ese tamaño, pues úsenlo bien, ahí se los encargo”, externó.

“Todo esto de difamarme o calumniarme, como le quieran llamar, salió porque defendí el derecho de las mujeres a decidir… haga usted lo que quiera con su vida, pero no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiera con la suya. En eso se resume, no hay más debate que en eso. Vivan y dejen vivir”, puntualizó.