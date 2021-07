Regina Blandón explota ante ataque cibernético por un “Fake News” donde minimiza a los niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Regina Blandón enfureció en redes sociales al enterarse que en Twitter circulaba un mensaje que supuestamente ella había publicado y después borrado, en el que se refiere a México como un país tercermundista por no ser inclusivo e importarle más los niños con cáncer.

Poco antes de las 09:00 horas (Horario Ciudad de México), Regina Blandón grabó un clip y lo posteó en todas sus redes sociales, aclarando la situación en la que se vio envuelta y por la cual fue atacada severamente por los usuarios de Internet.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La actriz explicó que se filtró un tuit que supuestamente ella había publicado, en el cual dice que “México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las niñas y niños con cáncer que a las y los niñxs trans”.

Me acabo de despertar con un amarguísimo sabor de boca porque alguien tuvo a bien ser lo suficientemente delesnable como para inventar un tuit que se supone que yo escribí y le hizo ‘captura de pantalla’, y todo, y: ‘No, es que lo borró de su timeline’. Yo no borro tuis”, dijo.

La actriz aclaró que, para empezar, el mensaje está mal escrito y ella siempre se ha caracterizado por cuidar su redacción, y aunque el autor quiso utilizar palabras inclusivas, ese léxico no es el que usa, así que recomendó a quien lo escribió que lea más.

“Lean más, por favor. Infórmense porque es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no lo quiere usar usted, adelante, pero si va chin… a alguien y está haciendo un fake news de ese tamaño, pues úsenlo bien, ahí se los encargo”, externó.

Supuesto tuit de Regina Blandón del cual asegura es falso.



¿POR QUÉ LOS ATAQUES HACIA REGINA BLANDÓN?

Regina Blandón, de 30 años de edad, se ha caracterizado por ser una actriz que es incluyente y ha externado estar a favor de los derechos LGBTIQ+ y, sobre todo, los derechos de las mujeres.

En el mismo clip, la estrella de “Sin Hijos”, explicó que sospecha que el ataque cibernético se debe a que en días pasados dio su postura a sobre el derecho de la mujer a tener que decidir lo que quiere hacer con su cuerpo.

“Todo esto de difamarme o calumniarme, como le quieran llamar, salió porque defendí el derecho de las mujeres a decidir… haga usted lo que quiera con su vida, pero no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiera con la suya. En eso se resume, no hay más debate que en eso. Vivan y dejen vivir”, puntualizó.

Blandón finalizó con decir que está cansada de estar dando explicaciones con temas en los que la involucran y en los que no está de acuerdo, además de usurpar su identidad y dañar su imagen.

“Qué pena más grande me embarga, de verdad, de ver cómo estamos como sociedad y del largo camino que aún tenemos por recorrer, pero somos más lxs chidxs. Pa’lante que no hay más. Qué día cansado”, escribió en su red social.