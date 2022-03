Diego Boneta y Renata Notni revelan el secreto para mantener su romance a distancia

Renata Notni y Diego Boneta continúan demostrando su amor, y no dudan en manifestar el cariño que se tienen.

En esta ocasión, la pareja acudió como invitada al homenaje que recibió la actriz Nicole Kidman por parte de una casa de moda en Rodeo Drive, ubicada en Los Ángeles, California.

Por lo que, al ser captados por las cámaras de TV Azteca, los actores manifestaron estar muy felices y disfrutando de cada momento en que pueden estar juntos.

Al escuchar la interrogante sobre el secreto para mantener una buena relación a distancia, Notni explicó: “Pues así, siempre que se quiere se encuentran momentos para poder estar juntos, y es justo lo que estamos haciendo ahorita, entonces disfrutando mucho”.

A su vez, Boneta agregó: “Yo creo que es importante poder ser cómplices en todo sentido y hacer estas cosas juntos y tener una vida separada”.

Por otra parte, la artista mexicana confesó que en este momento no tiene un lugar fijo para vivir, pues sus proyectos la han llevado a estar viajando entre el país azteca y el norteamericano.

Ahora estoy como on and off aquí y en México, feliz la verdad, feliz también acá (en Estados Unidos)”, declaró.