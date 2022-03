Jim Carrey se encuentra “asqueado” por aclamar a Will Smith tras ganar el Oscar

El actor Jim Carrey manifiesta su postura en contra de Will Smith por golpear a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar.

El actor y comediante desaprobó que los actores de Hollywood presentes en el Dolby Theatre ovacionaran a Smith cuando recibió su premio a pesar de desaprobar la broma que Rock hizo sobre el cabello rapado de Jada Pinkett.

Estaba asqueado. Me asqueó la ovación de pie. Hollywood simplemente es una masa. Realmente sentí que es un indicio muy claro de que ya no somos el club genial”, dijo Carrey durante su aparición en el programa CBS Mornings.

A su vez, Jim consideró que Will Smith debió ser escoltado fuera de la ceremonia de los Oscar tras propinarle la cachetada a Chris. “Hubiera anunciado que demandaría a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter (está bien). Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”.

De la misma manera, el protagonista de La Máscara recalcó: “[La bofetada] salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche... Fue egoísta”.

Durante su discurso, Smith dijo formar parte de la industria en la que en muchas ocasiones pide hacer caso omiso de las cosas malas que se dicen, además de indicar que tuvo el mismo sentimiento de su personaje en la película con relación a “defender a la familia”.

No obstante, en el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram al día siguiente explicó que entendía que “las bromas sobre su persona son parte del trabajo”, y se disculpó con el agredido y con todas las personas que lo vieron. “La violencia, en cualquiera de sus formas, es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche fue inaceptable e indefendible”, confesó.