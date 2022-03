Will Smith ofrece disculpas a Chris Rock por golpearlo en los Oscar

Las críticas por el actuar de Will Smith contra Chris Rock en la entrega de los premios Oscar y el riesgo que corre de perder la estatuilla que ganó en la categoría de mejor actor, Smith decidió aclarar la controversia, por medio de un comunicado en sus redes sociales y el que explicó su proceder durante la gala.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", reveló el actor.

Aunque en su discurso al recibir la estatuilla aprovechó para pedir disculpas a la Academia y a sus colegas, ahora decidió dirigirse específicamente a Chris Rock por haberlo golpeado en el rostro.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió.