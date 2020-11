Demián Bichir y George Clooney estrenarán película el próximo mes en Netflix

LOS ÁNGELES, California.- Tras su nominación en los Premios Óscar por su participación en el filme “A Better Life”, a Demián Bichir se le abrieron las puertas de Hollywood y su carrera ha ido ascendiendo exitosamente.

El actor mexicano ha sabido mezclar la actuación con sus otros múltiples talentos al lado de grandes estrellas del cine y esta vez tuvo la oportunidad de trabajar con su compañero y amigo George Clooney, a quien precisamente conoció en aquellos premios de la academia, quien también estaba nominado como mejor actor, publicó El Heraldo.

El medio publicó que Bichir le da vida al astronauta “Sánchez”, en la cinta “Cielo de medianoche”, actuada y dirigida por George Clooner y que el próximo diciembre se estrena en la plataforma de Netflix.

He tenido experiencias donde trabajas con directores de alto calibre y no tienes comunicación con ellos, eso no tiene el mismo valor, porque te quedas sin ese impacto humano que puede generar en ti y en tu vida. Pero con gente como Clooney, sabe lo que los actores necesitan”, comentó Bichir durante un conversatorio virtual en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.