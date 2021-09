Demi Lovato intentó tener una cita romántica con una actriz 11 años mayor

ESTADOS UNIDOS.- La famosa de 29 años decidió sincerarse con su público en el podcast de “4D with Demi Lovato” y confesó que, recientemente, intentó tener una cita romántica con una reconocida actriz, pero tristemente no pudo conseguirla.

Fue la ex estrella de Disney quien reveló que le envió un mensaje en Instagram a Emily Hampshire, conocida por su papel de Stevie Budd en la serie de comida “Schitt’s Creek”, sin embargo la actriz declinó la invitación por la notoria diferencia de edad.

Ambas famosas participaron en el podcast y contaron su versión de lo sucedido y aunque parecía ser un momento vergonzoso, narraron la conversación entre risas y gritos de alegría por recordar cómo fue que Demi invitó a salir a Hampshire.

Me enviaste un MD (Mensaje Directo de Instagram) y me dijiste: ‘Oye, me gustas en el programa, deberíamos relajarnos alguna vez’. Y luego dijiste: ‘Y con relajarnos me refiero a tener una cita, te encuentro muy atractiva’. Dejaste en claro que era una cita, y eso me encantó”, narró Emily entre carcajadas.