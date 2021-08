Demi Lovato celebra sus 29 años en las Maldivas portando un traje de baño blanco traslucido

CIUDAD DE MÉXICO.- La exestrella de "Barney & Friends" se veía llena de alegría mientras chapoteaban en el océano durante un viaje de cumpleaños a las Maldivas. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde compartió las imágenes de su festejo de cumpleaños.

La creadora de éxitos "Confident" de Nuevo México, ha declarado en otras ocasiones que se identifica como género no binario y así lo ha dejado ver en sus últimas publicaciones donde usa pronombres como "He/Him".

"Alexa juega a Birthday Suit de @duckwrth", dijo Demi a sus 113 millones de seguidores mientras etiquetaba a Libby Kelter como fotógrafa, en las instantáneas de su cumpleaños 29.

Demi Lovato posó con las manos sobre sus hombros y arqueando la espalda, dejando ver su espectacular forma.

Demi luce en espectacular forma

En las imágenes podemos apreciar a una Lovato con manos en alto mientras mira sobre su hombro, arrodillada sobre un banco de arena en la playa, con las olas turquesas y el cielo al ocaso de fondo.

Al mero estilo de las portadas de "Sport Illustrerd" en su edición de trajes de baño lució Demi a la orilla del mar, recostada a la orilla del mar, con las manos sobre los hombros y la espalda arqueada, dejando ver la estupenda forma que conserva la artista.

Demi ha dejado ver sus tatuajes a través de su traje de baño, que al mojarse se trasparentó.

Lovato se autoacepta

Esto se produce después de que Demi compartiera un mensaje de autoaceptación cuando publicaron una selfie íntima en la bañera en julio. La imagen capturó al cantante relajándose entre las burbujas y en el lugar en el que se sienten "más sexys".

"Me siento más sexy en la bañera sin maquillaje, sin extensiones, sin pestañas... desnuda", escribió Demi en la leyenda que acompañó la imagen.

"Solo yo en mi forma más pura. No siempre me siento cómodo en mi piel/cuerpo, así que estoy más que agradecido de que en estos momentos, cuando soy más vulnerable, puedo sentirme hermosa y aceptarme tal como soy", expresó Lovato.

Demi lució radiante al tiempo que se acurrucaba en la bañera de mármol sin un rasgo de maquillaje en su rostro, con su cabello negro azabache peinado hacía atrás sobre su tez, sobresaliendo solo un anillo de plata sobre su nariz, exponiendo un espectáculo natural completo.

A la orilla de la playa y con las manos en alto posó Demi Lovato para las imágenes del recuerdo.

Demi invita al autoempoderamiento

No es la primera ocasión que Demi invita al autoempoderamiento, al enviar un mensaje sincero sobre sus inseguridades.

"Me encantaría estar en un lugar donde pueda decir que tengo mucha confianza en mi cuerpo", expreso durante una entrevista para Pretty Big Deal de Ashley Graham el año pasado, aclarando que no lo es.

Demi también damitió que no ha usado un par de jean en largo tiempo y que se siente más libre al desconocer su peso.

“No he usado un par de jeans desde hace mucho tiempo porque no me gustan los jeans. No me hacen sentir muy bien en este momento. Y no tengo que usar jeans si no quiero", explicó.

"Finalmente siento que me he liberado de eso porque, literalmente, no sé mi peso", dijo Demi y continúo, "Y es lo más libre que me he sentido en toda mi vida".

Al natural se mostró ante sus seguidores en redes sociales afirmando que se autoacepta tal y como es.

Demi Lovato se sincera sobre su género

Durante una entrevista en la celebración virtual del Orgullo de YouTube, el cantante dijo que había sido "gratificante" desde que salió del armario como no binario, ya que han podido "escuchar a cuántas personas ha ayudado e impactado".

Demi también reveló que "en realidad se lo habían contado a sus seres queridos y amigos el año pasado", pero fue hasta este año que lo hizo público. "Sentí que era muy importante para mí compartir eso con el mundo", señaló la exestrella de Disney Channel.