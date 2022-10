¡De broma en broma! Eduardo Derbez y Paul Stanley se hicieron bromas pesadas sobre sus familias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un momento incomodo fue lo que se vio mientras se trasmitia el programa "Miembros al aire", donde José Eduardo Derbez y el conductor Paul Stanley, pues ambos se pusieron a hacer comentarios, con cierto humor negro, relacionado a sus familias.

A pesar de que se han desenvuelto muy bien en lo capítulos anteriores y han demostrado tener una buena relación, ya que bromean y juegan entre ellos, pero en esta ocasión la interacción dejó a los demás conductores, a Raúl Araiza, Yordi Rosado, "El Burro" Van Rankin y a Mauricio Castillo un tanto perplejos.

Esto comenzó cuando estaban discutiendo el tema sobre las herencias entre los presentadores, para esto Paul interrumpió la conversación para hacer un comentario a Derbez.

Al momento, el resto de sus compañeros comenzaron a reír, sin embargo, el actor no perdió la oportunidad de dar su punto de vista:

Una respuesta que al parecer tampoco se esperaba el conductor, puesto que vio con asombro a Derbez y expresó: "Ohh".

Pero los demás conductores sólo se quedaron con media sonrisa viendo el momento y expresaron que había estado fuerte. Al final, los artistas acordaron ya no hacer ese tipo de comentarios.

"Ya no hay que llevarnos así", dijo entre risas Paul y Derbez también dijo: "No, ya no hay que llevarnos así de pesado".