David Zepeda habla de la supuesta relación que tuvo con Daniel Urquiza

CIUDAD DE MÉXICO.- A nueve meses de la muerte de Daniel Urquiza, el actor David Zepeda habló sobre la relación que supuestamente tuvo con el extensionista de las estrellas y reveló si mantenía una relación de más de 10 años.

En una entrevista que el actor sonorense le otorgó a "Sale el Sol", indicó que el tema de Urquiza ya lo aclaró, pero por si se había olvidado, aseguró no haber conocido nunca al controvertido extensionista y lamentaba su muerte, pero no tuvo nada que ver con él.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ya dije lo que tenía que decir de él, mijo. No lo conozco al señor, nunca lo conocí y lo siento mucho por la gente que ha sufrido y lo ha querido. No conozco al señor. Ese tema para mí está cerrado”, dijo.

Zepeda resaltó que el respeto al público, para él es lo más importante y lo único que le interesa es que lo conozcan a través de su trabajo y no de chismes infundados.

“La verdad, no me duele, en absoluto. Me molesta, porque es una falta de respeto al público (ver) cómo la engañan, cómo la manipulan”, agregó.



NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ZEPEDA ESTÁ INMISCUIDO EN CHISMES

A pesar de que a David Zepeda no le gusta meterse en chismes, hace varios años se vio envuelto en otro escándalo, cuando se filtró un video en el que aparece autocomplaciéndose sexualmente, pero en vez de perjudicarlo le hizo ganar más seguidores.

Pero el que no le haya afectado en su carrera, no quiere decir que esté bien que se filtren ese tipo de videos íntimos, por eso es que en México se aprobó la Ley Olimpia, la cual sanciona a las personas que filtran cualquier tipo de imágenes de índole sexual sin el consentimiento del protagonista.

Ante ello, el protagonista de “El Amor Cambia de Piel” dijo que está a favor de dicha ley, ya que, aunque no le tocó cuando su video circuló por todas las redes sociales, lo importante es que se respete la intimidad de las personas.