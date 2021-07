David Páramo de regreso a la televisión para explicar su estado de salud

MÉXICO.- Hace unos meses David Páramo fue internado en terapia intensiva por un aneurisma y hace una semana confirmó que “regresaría renovado” para demostrar “quién es el que lo sabe todo en el mundo de la economía”.

No puedo caminar tan bien como es normal, por ahí no puedo hacer cosas tan rápidos como son normales, pero la gran noticia es que usted, que es fan, que es seguidor. Que es y se considera amigo del padre del análisis superior, pronto me volverá a ver en televisión”, expresó el financiero mexicano.