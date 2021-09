Danna Paola reacciona a su primera nominación a los Latin Gammy

MÉXICO.- Danna Paola alcanzó uno de los logros más anehlados de un artista musical, pues la cantante fue nominada a los Latin Grammy's con su álbum "K.O (Knock Out)" en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop, lo que causó gran emoción en ella y en sus fans, así lo demostró a través de varias publicaciones en su cuenta personal de Instagram.

Fue a través de una serie de imágenes que la intérprete de "Kaprichosa" dio a conocer la noticia que causó gran revuelo en ella, sus personas cercanas y sus fans, pues reconoció que sus esfuerzos están alcanzando el éxito y agradeció a todas las personas que estuvieron involucradas en la creación de su álbum K.O, el cual definió como "mágico y lleno de energía".

El material discográfico de Danna Paola logró destacar entre los álbumes latinos más recientes, y aunque fue filtrado antes de su lanzamiento oficial, de momento ha logrado vender miles de copias y alcanzas las millones de reproducciones en las plataformas de streaming, lo que coloca a la intérprete de "Mía" en una de las artistas latinas más escuchadas actualmente.

Hoy aprendí que no nos debe de dar miedo brillar, sobresalir, aplaudirte, sentirte orgulloso y bendecido, abrazarte por un logro más, mirarte al espejo y decir: 'You worked so hard for this, and you’ve been through so much, and now look at you'", se lee en la descripción de su publicación.