Danna Paola reacciona a comparaciones con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente Danna Paola y Belinda han sido tendencia en redes, pues dio la casualidad de que compartieran fotografías luciendo el mismo ourfit, incluso Christian Nodal comentó la fotografía de su novia donde aseguraba que “todo le quedaba mejor a ella”, dando paso a una ola de críticas y comparaciones.



Ante esto, Danna Paola no se quedó callada y dio su opinión al respecto cuando fue cuestionada sobre el tema en entrevista con la periodista Linet Puente para “Ventaneando”, donde sorprendió al público con su respuesta:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“¿Qué te digo? Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está, o sea yo… a mi me da mucha risa. Yo digo: ¡Jo***! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?”, comentó Danna a Linet, a esto, agregó:



Hay muchos stylist en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, usted también lo puede comprar si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese día. Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo”, aseguró.



Danna Paola habló sobre su supuesta “enemistad con Belinda”



Con respecto a su relación con Belinda, la cantante mexicana señaló que en el pasado estuvieron a punto de hacer una colaboración juntas, pero confesó que al final la actriz e intérprete española se retractó.



“Yo la respeto muchísimo, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, al final también los fandoms se ponen en contra, yo digo: ´Cada quién´. Ahora si que cada quien sus asuntos”, comentó Danna sobre Belinda.



A esto, la actriz de “Élite” comentó que ella no usó ese vestuario con mala intención, pues asegura que ella no tenía idea que Belinda usaría el mismo atuendo para unas fotografías. Danna Paola además invitó al público a comprar el atuendo, pues aseguró que “no había exclusividad”, recordando una premiación en la que Shakira y Pink usaron el mismo vestido.



“Salió una nota de que hice un berrinche porque quería usar ese vestuario para mi videoclip y que por eso no lo puedo usar, porque mi disquera me lo prohibió. A mí no me prohíben nada, yo soy quien maneja mi imagen con un gran equipo detrás. Cuando yo hice esas fotos no tenía idea que nadie más lo había usado y se supone, esto fue un error de diseñador, si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie es porque nadie lo había usado aún”, concluyó Danna Paola.