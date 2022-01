Danna Paola envía un mensaje para concientizar a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola actualmente es una de las artistas mexicanas más importantes del país, desde su participación en la serie de Netflix ‘Elite’ ganó fanáticos por todo el mundo.

La también actriz es una de las figuras más activas en sus redes sociales, donde mantiene un contacto directo con sus seguidores, en el que les da a conocer sus proyectos profesionales y personales.

La intérprete de “Mala fama” se ha caracterizado por ser una mujer muy transparente y en alguna ocasión reveló sus batallas emocionales y lo que ha implicado salir adelante gracias a su esfuerzo y cariño de los que la quieren.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Danna Paola publicó una emotiva reflexión a sus fanáticos con el objetivo de hacer conciencia sobre el uso de redes sociales y sobre como puede llegar afectar al consumirlas tanto.

Social media nos ha hecho conectar con otras personas del mundo y conocer muchas cosas y también nos ha ayudado a no sentirnos solos…y eso es brutal, siempre y cuando no sientas que es una necesidad para pertenecer en la sociedad o tener aprobación de los demás, si no para compartir y hacerlo parte de tu vida sin que te absorba” se puede leer la publicación.

Además Danna reveló que es de suma importancia saber que las redes sociales no deben convertirse en una necesidad, si no un medio para compartir y contactar con los que no se encuentra cerca.

Y es que la artista mexicana ha hablado de los cuidados que se deben de tener con la salud mental, hay que recordar que fue ella misma quien reveló que durante la primera temporada de ‘Elite’, padeció una fuerte depresión y ansiedad, que se llegó a sentir desconectada de ella misma.

El cambio de ‘look’ de Danna Paola

En este ultimo año la artista ha tenido algunos cambios físicos y personales, por lo menos así los ha dejado ver en sus redes sociales, hace un par de semanas dio a conocer su cambio de ‘look’ al pasar del cabello güero hasta su color natural que era café.

En las imágenes que se puede ver a Danna Paola utilizando una cabellera mucho más larga y totalmente oscura, como habria sido reconocida en la época que hacía telenovelas y series.