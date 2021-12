Danna Paola se hace inesperado cambio de 'look

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola es una de las artistas mexicanas con más trayectoria artística en el medio del espectáculo, pero sin duda desde su aparición en la serie de Netflix, ‘Elite’ logró tener una fama internacional.



En este último año la intérprete de “Caprichosa” ha tenido muchos cambios físicos y personales en su vida, por lo menos así lo ha dejado saber en sus redes sociales, donde cada vez más habla públicamente sobre sus problemas de ansiedad.

Hace unas horas Danna publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que reveló su radical cambio de ‘look’, aunque la cantante habría estado utilizando el cabello güero esta vez decidió volver a su color natural: café.

En las imágenes se puede ver a la también actriz luciendo una cabellera mucho más larga de lo normal y esta vez con su melena totalmente oscura, como habría sido reconocida en los últimos años.



Back to basics… BACK TO MY REAL SOUL, HELLO BRUNETTE, BYE BYE 2021… THIS BITCH IS BACK” escribió en la publicación.