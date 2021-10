Daniela Magún revela que sufrió de bulimia en su adolescencia

MÉXICO.- Las presentadoras del programa de Unicable, "Netas Divinas", tocaron un tema bastante importante para las nuevas generaciones, pues hablaron sobre los estereotipos de belleza que tuvieron en su adolescencia y cómo les llegó a afectar mientras crecían.

Por su parte, Daniela Magún confesó que en su adolescencia, justo cuando estaba por comenzar su carrera artística, sufrió de bulimia al ver los estándares de las mujeres de ese tiempo, lo que causó sus problemas alimenticios que afectaron su salud.

A pesar de afirmar que cuenta con un 'superpoder' que es su metabolismo rápido que la ayuda a conservar su figura, y es que explica que su genética es de complexión delgada y que a veces puede comer muchísimo y no engordar en lo absoluto, sin embargo cuando era más joven sufrió de este trastorno por la percepción que tenía de sí misma, además de ya contar con los cambios corporales de esa etapa de su vida.

Cuando estaba pasando por la adolescencia y por todos los cambios hormonales de mi cuerpo, aunado a problemas y situaciones de mucha tensión en mi casa, terminando la preparatoria, empezando Kabah, estando muy a la luz pública, me refugié mucho en la comida darme cuenta”, reconoció Magún.

Para sus 17 años, la famosa tenía más de 10 o 12 kilos encima de los que pesa ahora, ya que afirma que la comida se volvió un refugio para ella entre toda la tensión del momento. Una vez en Kabah, vio que sus compañeras eran mucho más delgada que ella, lo que la orilló a tomar malas decisiones, las cuales cree que son importante hablar sobre el tema para concientizar a los jóvenes sobre los peligros de los trastornos.

Daniela Magún confiesa que fue algo bastante difícil para ella y que ahora no lo platica demasiado, y no se debe a la pena, pero asegura que los problemas alimenticios siguen siendo un tabú que son complicados de tratar y hablar con los demás. "Creo que hoy en día los trastornos alimenticios todavía no hemos encontrado la manera de platicarlos. Te lo digo yo habiendo vivido uno; durante menos de un año, porque gracias a Dios no fue tanto tiempo, padecí de bulimia", expresa.

Además, la presentadora explica que recibió un mal ejemplo y que jamás le informaron sobre estos temas que son un grande problema, pues durante la preparatoria la llevaron a ver una película, "For the love of Nancy", donde la protagonista vomitaba todo lo que comía para bajar de peso, lo que tomó como referencia para empezar a hacerlo ella también.

Dije: 'Qué buena idea, nunca lo había pensado'. Entonces imagínate lo peligroso y lo delicado que es cómo comunicamos las cosas", fue como concluyó su historia.