Daniela Magún confiesa que su hijo casi pierde la memoria tras fuerte accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante uno de los episodios del programa de Unicable "Netas Divinas", la cantante y conductora Daniela Magún se sinceró con sus compañeras y el público sobre el accidente que sufrió uno de sus hijos, luego de que el pequeño se golpeara en la cabeza y perdiera la memoria a corto plazo.

Todo pasó hace unos días, cuando antes de subir al escenario con sus compañeros de Kabah para dar un concierto, la conductora recibió una llamada que alcanzó a responder, en la cual le informaron que Liam se había caído de una hamaca, y aunque no se veía físicamente mal, el menor dio indicios de afectar su bienestar mental por no poder recordar nada de los últimos meses, por lo que acudieron de emergencia al hospital.

Me volteó, hablo con Liam y me dijo: ‘mamá no me acuerdo de nada’ y yo de: ‘A ver, pero a ver cómo te llamas'. Perdió la memoria corta, digamos de meses para acá. En ese momento a mis compañeros de Kabah, que les agradezco infinito, les dije no puedo y vuelta en U para el hospital”, narró Magún.