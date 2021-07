Daniela Berriel: llevará su caso de violación a instancias federales

Ciudad de México.- Daniela Berriel reveló que continuará su lucha para obtener justicia, luego de que un magistrado apoyó la resolución del juez de dar libertad a Eduardo Ojeda por el presunto delito de abuso sexual.

Era más que obvio que iba a hacer está la resolución del magistrado, ya que el magistrado cometió un gran error y dijo que mi caso estaba cerrado, y que por eso no aceptaba las pruebas, entonces ni siquiera se me permitió presentar la declaración de Gonzalo y todas las demás pruebas, entonces a la hora de él cometer este grave error, eso se va a decir en el amparo, porque ya nos vamos a salir del Gobierno de Guerrero, ya nos vamos a ir a algo Federal, entonces ahí tengo mucha confianza en que las cosas van a salir muy bien

Dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, la actriz reveló que tiene un as bajo la manga que piensa usar con autoridades superiores para que su presunto abusador pague por sus actos.

“No me voy a cansar, eso si quiero que lo sepan, no me voy a cansar, es un tema en el cual yo solo estoy pidiendo justicia, porque si quiero recordarles, esto quiero que lo tengan muy presente, yo tengo todo el expediente y tengo la hojita de la Fiscalía donde dice que soy una víctima de violación… entonces si soy una víctima de violación y ya hice una declaración diciendo quién fue el que me hizo daño… ¿qué más necesitan?, tienen una segunda declaración de otra persona que estaba ahí adentro en el cuarto, el cual declaró que vio todo… ¿qué más se necesita?... no sé”, remató.