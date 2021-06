Daniela Berriel dice que Eduardo “N” se fue de fiesta después violarla

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Berriel da nuevos detalles del abuso sexual que sufrió por parte de Eduardo “N” en marzo de 2020, luego de invitarla a un fin de semana en Acapulco.

La también conductora dio una entrevista a “Ventaneando” donde aseguró que su agresor jamás se arrepintió de haberla violado, pues al contrario, él y sus amigos se fueron de antro un día después de lo ocurrido.

Ese mismo día, la Fiscalía me dijo que tenía que estar pendiente de ver qué están haciendo, se fueron de antro… Jamás supe nada de él, es más hasta me bloqueó de redes sociales en cuanto me fui de la casa”, confesó.

Daniela narró que luego de ser atacada por Eduardo, y de la complicidad de quien fuera su amigo, Gonzalo Peña, se quedó sola en la casa donde fue agredida sexualmente, y una persona del servicio la ayudó a escapar.

“Gonzalo le dijo que se fueran porque teníamos el plan de ir a pescar temprano, entonces Gonzalo le dice que se vayan a pescar y que me dejen sola en el cuarto. Me quedo sola en la casa porque todos se fueron… una persona de servicio fue el que me ayudó a salir”.

GONZALO YA RINDIÓ SU DECLARACIÓN

A casi dos meses de que se dictara una orden de aprehensión en contra de Gonzalo Peña, quien ha sido acusado por Daniela Berriel ante las autoridades por el delito de violación y abuso sexual, ahora el abogado de la actriz confirmó que el actor ya rindió sus primeras declaraciones sobre el caso.

Javier Olea, defensor legal de Daniela, confirmó que ya tienen noticias de Peña, pero para no entorpecer las indagaciones se reservó algunos datos de este suceso.

“Gonzalo Peña hizo dos declaraciones, una ante su defensa y otra ante un notario público en el país en el que se encuentra, esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público cobra validez, tiene una fe pública, tiene una validez legal; y la otra que hace ante sus abogados también tiene una validez, porque sus abogados son parte de la investigación”, dijo Olea.

“No les pudo decir con detalles qué dijo por cuidar la investigación, pero Gonzalo Peña dice la verdad, y su verdad coincide con la verdad de Daniela”, puntualizó.

Eduardo "N" fue liberado hace dos meses de prisión y actualmente se encuentra prófugo de la ley.