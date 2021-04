ÚLTIMA HORA: Liberan a Eduardo “N” tras denuncia de violación

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acaba de liberar a Eduardo “N”, tras un mes de haber sido detenido por la denuncia de violación sexual en contra de Daniela Berriel.

Fue en marzo cuando la actriz dio a conocer en sus redes sociales que hacía un año había interpuesto una denuncia por abuso sexual en contra del actor por, presuntamente, haberla agredido sexualmente durante un viaje a Acapulco. También interpuso una demanda en contra de Gonzalo “N” por ser cómplice de la violación, y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Personal de la @PDI_FGJCDMX, en colaboración institucional con la @FGEGuerrero, cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable participación en el delito de violación, cometida en Acapulco en marzo del año pasado https://t.co/jLG3q6ML4d @LxsDelAquelarre pic.twitter.com/ogz8FQJduO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 8, 2021

Sin embargo, el padre de Daniela dio a conocer en redes el día de hoy, que Eduardo fue puesto en libertad por un juez del estado de Guerrero.

En Twitter, Mario A. Berriel envió un mensaje al periodista Joaquín López Dóriga para informar sobre la liberación del supuesto agresor de su hija.

Sr. López Dóriga, soy el padre de Daniela, quien fue violada en Acapulco por Eduardo Ojeda Franco, nieto e hijo de los principales dueños de Grupo Infra y que fue vinculado a proceso el mes pasado. Le informo que ayer, sorpresivamente, el juez lo dejó en libertad”, dice el tuit.

En una publicación en redes sociales, Daniela Berriel relató los hechos de su agresión, además de exhibir que, tras un año de haber interpuesto una demanda ante la ley, no había avances en su caso.

“(En el viaje) empezaron a hablar de los tríos y contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha… Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, contó en un video del mes pasado.

“Me paré, me pasé a la cama, él me siguió y yo le decía que me dejara en paz…después de rogarme, se salió del cuarto. Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo”, lamentó.