“Las leyes mexicanas no me apoyan”: Daniela Berriel luchará contra Eduardo “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Berriel no va a detenerse para hacer justicia, luego de que Eduardo “N” la violara en complicidad con Gonzalo Peña, su ex pareja.

A un año del terrible suceso, la actriz no obtuvo respuesta de las autoridades, por lo que reveló su denuncia en contra del actor, luego de que éste la agrediera sexualmente durante un viaje en su casa de Acapulco.

Eduardo fue detenido hace un mes acusado de violación sexual, sin embargo, la semana pasada fue liberado, motivo por el cual, Daniela no sólo apelará a resolución, sino que denunciará al juez de su caso por corrupción.

“Es bastante doloroso ver que las leyes mexicanas no me apoyan. Al final, yo sé que la gente es la que me va a apoyar y es la gente la que me va a respaldar...no tengo miedo, hay fuerza y hay confianza en que se va a hacer justicia. Confío que tarde o temprano va a llegar justicia”, dijo entre lágrimas.

Xavier Olea, el abogado de Daniela, explicó que el acusado pidió una prueba de sangre para que fuera comparada con el material genético que se encontró en su clienta; sin embargo, los resultados fueron negativos.

Será este miércoles que apelarán y presentarán una serie de denuncias en contra del perito, el juez y los abogados de Eduardo.

El juez a cargo del caso consideró que Daniela sí fue violada, sin embargo, niega que hubiesen pruebas suficientes para sentenciar a Eduardo.

Mientras busca hacer justicia, la actriz va a terapia para tratar de reencontrar la paz y fuerza para continuar su lucha.

“Yo ahorita ya estoy en terapia, estoy en un proceso de sanación. Estoy enfocándome mucho en mí, en mi familia. Seguiré esta lucha, claro que la seguiré, pero también estoy trabajando mucho mi paz y mi vida y lo que sigue va a depender de mí, de lo que yo haga... yo decido ser feliz porque yo merezco ser feliz”, confesó.