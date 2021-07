Daniela Berriel: deja el caso por violación de Eduardo Ojeda

Ciudad de México.- Daniela Berriel confirmó que tras poner punto final al proceso legal que llevaba contra Eduardo Ojeda por violación se irá de México, debido a que se siente insegura por la resolución que dieron las autoridades a su caso.

“Sí, lo hemos platicado en familia, y yo creo que sí, si nos vamos a ir un rato, no lo sé, o sea no sé si mis papás, pero sí, ya estamos un poco cansadas y si me da miedo que algo me llegara a pasar a mi o a mi familia por tanto exponer esto”, explicó la actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Ante la pregunta sobre si había recibido amenazas por parte de Eduardo, Barriel comentó: “No, no he recibido amenazas, pero conozco el nivel político y económico y sí me da miedo”.

Ya no puede pagar el caso

Previo a estas declaraciones, Daniela confesó que a pesar de que Sergio Mayer le había brindado todo su apoyo al inicio de su denuncia, posteriormente ya no supo nada de él.

“Creo que estuvo en el caso de otras chicas, ya no tuve comunicación con él, y una vez que yo hice este video donde cerraba el caso ya no se ha comunicado conmigo”, comentó.

La artista desistió de su denuncia contra Ojeda debido a que ya no cuenta con el apoyo del despacho de abogados Olea, quienes se hicieron cargo de su caso sin recibir pago por sus servicios.

A una semana de presentar el amparo ellos me comentaron que ya no podían trabajar, pro bono, eso quiere decir que yo no estaba pagando honorarios, entonces tenía que empezar a apagar honorarios y la verdad es que no tengo los recursos para pagar abogados ahorita, entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso

Explicó en su momento Daniela Berriel sobre su situación legal.