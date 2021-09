Daniela Berriel continuará proceso por violación contra Eduardo Ojeda

Ciudad de México.- Anteriormente Daniela Berriel comunicó que dejaría el caso por falta de solvencia económica, en esta ocación reveló que continuará el preceso en contra de Eduardo Ojeda por haber abusado sexualmente de ella en el estado de Guerrero.



A través de su propio Instagram, la actriz anunció que trabajará con una nueva firma jurídica y que logró presentar un amparo para intentar hacer que se vuelva a investigar si fue correcto haber dejado en libertad a su agresor en marzo de este año, aunque no reveló más detalles de cómo procederá.



"La noticia es que sí metí el amparo. La noticia es que voy a seguir con mi caso. Quiero contarles que me voy a dar el tiempo para contarles cómo fueron las cosas.

"Confío en las señales que Dios me presenta y cuando ya había tomado la decisión de seguir era porque no vi otro camino. Pero, gracias a Dios vi la luz al final del túnel y me di cuenta que hay mucho que hacer en mi caso y nos vamos a ir a amparo", anunció por Instagram.



Daniela aprovechó para reconocer el trabajo de otras mujeres que han luchado por obtener justicia en casos de abuso, como es el caso de la influencer Nath Campos y la cantante Frida Sofía.