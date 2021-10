Daniel Bisogno sobre Paquita la del Barrio: "Donde se sienta lo desarma"

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel Bisogno dio fuertes declaraciones en tono de broma sobre Paquita la del Barrio.

Durante el programa Ventaneando, Pati Chapoy dijo que "dónde se para Paquita, la arma", a lo que Daniel contestó: "Y donde se sienta lo desarma".

Dichos comentarios causaron risa entre Pedro Sola y demás compañeros.

Cabe mencionar que durante el programa se transmitió una entrevista con Francisca Viveros Barradas donde dijo que era fan de Bad Bunny.

"Sí me gusta su música (de Bad Bunny). Yo los escucho de vez en cuando, pero cuando voy a restaurantes... algún lugar así", señaló.

Te puede interesar: ¿Daniel Bisogno lanza indirecta a su jefe Ricardo Salinas Pliego? Se va contra los millonarios que no pagan impuestos

Sobre si en algún momento sacaría algún tema en el género de reguetón, Paquita fue tajante y dijo que no podía opinar sobre algo que todavía no sabía si sucedería.

Paquita la del Barrio durante la entrevista de Ventaneando.

"No sabría decirte ahorita, discúlpenme pero no puedo contestar cosas que no sé", declaró a la prensa.

Paquita dice que ya le pagó a Hacienda

Paquita la del Barrio dijo que ya le pagó todo lo que le debía a hacienda y lanzó tremenda grosería a los reporteros que le cuestionaron el escándalo de años donde fue señalada de evasión fiscal.

"No me preguntes ching#$%, hombre", comentó la intérprete de Rata de dos Patas y se fue.

Paquita estuvo de invitada en la toma de protesta de Sandra Cuevas, como alcaldesa de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.