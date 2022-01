Daniel Bisogno explota ante cuestionamientos sobre su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor de televisión Daniel Bisogno ha logrado posicionarse como uno de los conductores favoritos de México por su forma de hacer reír a los espectadores, pero también lo consideran como una figura pública bastante polémica por distintas razones.

Y es existe un gran cuestionamiento que gira entorno a su vida privada que parece que nunca cesará hasta que se sepa la verdad, pero Bisogno prefiere mantenerse al margen al momento de hablar sobre sus preferencias sexuales, tema que es de gran curiosidad para el público.

Pese a su intención de no hablar sobre su vida personal, el conductor decidió romper el silencio durante una reciente emisión de "Ventaneando" y enfrentó los rumores y críticas que surgieron a partir de sus relaciones amorosas, aunque primero dejó en claro que todo esto le es indiferente.

"La gente de repente se siente con el poder de juzgar, de hablar y de opinar. Me tiene sin cuidado si la gente piensa o no piensa; si quiere saber o no quiere saber, me tiene sin cuidado. Soy de la idea de que la gente vale de la puerta de su cuarto y no te atreves", expresó el presentador.

Y con respecto a sus relaciones íntimas, Daniel mencionó que le parece muy triste la necesidad de otros de conocer sobre estos datos personales que no son de la incumbencia de los demás, además de hacer referencia a la importancia de no tener que anunciar cuando alguien no es heterosexual.

Me parece lamentable y triste que quieran que una persona salga y diga: 'vengo a informarles que soy lesbiana'. Hay cuestiones que no tiene por qué salirse y anunciarse porque por naturaleza propia tendrían que ser naturales", dijo en el programa.

Cabe recordar que en las última semanas han surgido varios rumores sobre que Daniel Bisogno tiene una relación sentimental con el influencer Jesús Castillo, aunque sobre este supuesto noviazgo el conductor no entró en detalles, ya sea para confirmar o negar la situación.

Por otro lado, el conductor señaló que no existe igualdad cuando a una persona se le obliga a hablar abiertamente sobre sus preferencias sexuales, es por ello que prefiere guardar todo aquello que esté relacionado con su vida personal.

"Basta con que esté contento y las personas con las que estoy estén felices de verme feliz, eso lo decidií hace tiempo porque yo ventilé bodas, mis divorcios y creo que lo más sano en este momento para ver si surge una relación concreta es mantenerlo así", señaló.