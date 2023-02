Daniel Bisogno asegura que si le dicen gordo "se mata"

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia levantó la voz en días pasados para denunciar las consecuencias que sufrió debido a la humillación que recibió por parte del programa Ventaneando, en especial por los comentarios “gordofóbicos” que Pati Chapoy hizo en más de una ocasión.

Pero Daniel Bisogno no se ha quedado atrás, pues los usuarios en redes también sacaron a la luz cómo se burló de varios famosos. Y aunque los conductores han tratado de “defenderse”, ya nadie les perdona sus “errores” y su imprudencia.

El día de ayer durante la transmisión del programa, Daniel Bisogno hizo un comentario que se ha interpretado como una indirecta para Yuridia, pues comentó que si a él le dijeran gordo, acabaría con su vida.

“A mí si me dicen gordo, me mato, yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante… Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final”, fueron las palabras del periodista.