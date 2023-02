Daniel Bisogno llamaba "pangordas" a las Pandoras

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, a través de su cuenta de TikTok, Yuridia denunció que fue víctima de “gordofobia” por parte de los conductores de “Ventaneando”. Sus fanáticos se lanzaron contra el programa, en especial contra Pati Chapoy, pues hay evidencia de los comentarios que hizo contra la cantante.

“Venteneando” ha sido llamado un programa “tóxico”, y ahora en redes sociales se ha retomado un video de hace años, en donde Daniel Bisogno reconoce haber llamado a las integrantes de Pandora con un apodo que hacía mofa del peso de las integrantes de la agrupación.

Se trata de un fragmento de video sustraído de “Historias engarzadas”, en el que Mónica Garza cuestiona a las integrantes de Pandora acerca de qué opinión les merecía el haberse enterado de que hubo una época en las que las llamaban “las pangordas”.

En el clip, puede apreciarse como Isabel Lascuráin reacciona, inmediatamente, y contesta a la periodista mexicana, haciéndole saber que lo más probable es que dicha denominación hubiera nacido debido a su complexión, mientras que Mayte, su hermana, y Fernanda Meade la miraban en silencio.

Pero Lascuráin no se quedó callada y recordó que encaró al conductor de televisión:

Y sí le mandé un mensaje, le dije: ´-Oye, ¿sabes qué? Yo me he preocupado mucho toda mi carrera (por su peso), no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero yo soy cantante y no modelo, vamos a ver si entendemos la diferencia”, precisó la cantante.