Hermana de Yuridia confirma "acoso" por parte de 'Ventaneando'

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 9 de febrero reapareció en redes sociales Yuridia para aclarar que era lo que había pasado entre ella y Pati Chapoy y el programa ‘Ventaneando’, debido a que la conductora declaró que ya no le brindaba entrevistas, por que en alguna ocasión le había dicho “gorda” a la cantante.

Sin embargo la intérprete de “Ángel” aclaró que en el pasado la gordofobia estaba muy normalizada y que no era solamente por ese tipo de comentarios que decidió no dar más entrevistas, si no también por el acoso constante que recibieron ella y su familia.

Fue Olimpia Gaxiola que por medio de su cuenta de Instagram relató que todo lo que decía su hermana era cierto, que le parecía injusto que se hablara de cuerpos ajenos y que al final ella había vivido todo a lado de su hermana.

La joven confesó que cuando Yuridia estaba embarazada, los reporteros de Ventaneando solían quedarse afuera de su casa, para aprovechar cada oportunidad para meterse a su casa, aventarles huevos, trozaban los papeles del correo.

Era un ch#$## de gente que no nos dejaba en paz por influencia de cosas que ellos estaban diciendo y hubo una situación en particular que todavía me castra” comentó la joven.

Olimpia platicó que en alguna ocasión que salió a la tienda acompañada de sus hermanos, con el fin de comprar algunos dulces para poder ver una película juntos, pero cuando se regresaron se percató que había una cámara más delante que alcanzó a interceptar al menor.

La hermana de Yuridia se percató que uno de los hombres que estaba ahí tomó a su hermano de la camiseta y lo “jaló” para hacerle algunas preguntas, lo que le ocasionó una molestia muy grande, porque además les cuestionaban sobre el embarazo de la artista cuando ellos apenas eran unos niños.

Familia de Yuridia vivía pérdida de un ser querido

Olimpia agregó en sus videos que en aquella época, aparte que todo lo que ocasionaban los medios de comunicación era difícil para su hermana y su familia, apenas tenían un año de haber despedido a uno de sus hermanos.

"Quiero recordarle también que en ese momento de nuestras vidas no había pasado ni un año que había fallecido nuestro hermano dense una idea, de lo difícil que debió haber sido vivir todas esas cosas aparte de vivir el duelo de un ser querido” concluyó la joven.