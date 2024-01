Dani Flow es tundido en redes sociales por criticar el feminismo y atacar a Nath Campos

México.- Recientemente, se ha desatado una intensa controversia en las redes sociales en torno al polémico cantante mexicano Dani Flow. Este artista, conocido por sus temas de género urbano y letras explícitas que le han valido el título de "El Rey del Morbo", ha estado rodeado de polémica desde sus inicios, no solo por el contenido de su música, sino también por su vida romántica, ya que actualmente mantiene una relación poliamorosa con su esposa Jocelyn y su novia Valeria.

Lo peculiar de esta situación es que Dani Flow está siendo objeto de "cancelación" en las redes sociales debido a sus declaraciones en el podcast "REALIDAD", dirigido por Charlygalleta y publicado el 9 de junio de 2022. Fragmentos de este podcast han ganado notoriedad, generando cuestionamientos en la comunidad en línea sobre ser o no seguidor de Dani Flow.

A pesar de expresar su desagrado hacia Rix como persona, Dani Flow menospreció la denuncia de abuso sexual presentada por Nath Campos en enero de 2021.

“Todo, todo. P*nches vatos mi*rdas. Si a mí me pasara eso me daría mucho coraje. La morra esa [Nath Campos], no vale v*rga la morra esa. O sea, hay fotos de la morra con ese güey después de que pasó eso, según en el Azteca... Me c*gan esas morras. Esas y las que salen a rayar sus p*ndejadas en la calle. Esas ni rucas se deben llamar”, dijo Dani.