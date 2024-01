Emma Stone habla sobre 'Poor Things': desde la abundancia de escenas sexuales hasta el feminismo

MADRID.- Emma Stone sostiene haber descubierto en Bella Baxter de 'Poor Things' uno de los personajes más motivadores de su trayectoria. Se trata de una fábula fantástica con la distintiva mezcla de humor negro y perversión característica de Yorgos Lanthimos, que obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia y emerge como un serio contendiente para los premios Óscar.

Adoro a Bella, es muy especial para mí. Me ha inspirado en muchos aspectos porque no tiene vergüenza ni prejuicios, tiene una mente abierta y está realmente interesada en cada aspecto de la vida.

Creo que esa fascinación, en el poco tiempo que tenemos de vida, es súper importante y fácil de olvidar. Yo intento recordarla al máximo y ella es un ejemplo buenísimo de pura presencia, experiencia, aventura y curiosidad.

Así explicó la actriz en una videoconferencia con motivo del estreno en España el 12 de enero de la película, que llegará a la mayor parte de los países latinoamericanos a finales de mes.

'Poor Things' adapta una novela de Alasdair Gray, originario de Escocia, que revisita el mito de Frankenstein mediante la historia de una mujer revivida por un cirujano poco convencional, interpretado por Willem Dafoe. Esta intervención quirúrgica le brinda la oportunidad de iniciar de nuevo con la curiosidad propia de una niña y, progresivamente, alcanzar la libertad característica de una adulta.

Favorita en los Globos de Oro y con los Óscar a la vista

La película es una de las favoritas en los Globos de Oro, con siete nominaciones, compitiendo junto a 'Barbie', 'Oppenheimer' y 'Killers of the Flower Moon'. Stone aspira al premio a mejor actriz de comedia, y todo apunta a que también estará en las nominaciones de los Óscar.

Con una exquisita e imaginativa ambientación y vestuario victorianos con un toque de modernidad, la trama comienza en Londres, donde se desarrolla una primera etapa de descubrimientos, hasta que surge en Bella el deseo de emancipación y se embarca en un viaje junto a un abogado libertino, interpretado por Mark Ruffalo, con quien vive una apasionada aventura alrededor del mundo.

Sobre la abundancia de escenas sexuales, supervisadas por un coordinador de intimidad, Stone las asume con total naturalidad como parte fundamental de la historia y del desarrollo del personaje.

El sexo es un aspecto más de la exploración y el descubrimiento de Bella, junto con los viajes, la comida, la política, la filosofía o el baile. El sexo contribuye a ampliar su comprensión del ser humano.

Stone destaca las dinámicas de poder implícitas en las relaciones sexuales. "El sexo y el poder van de la mano, y ella va descubriendo por sí misma lo que eso significa y lo que le interesa", asegura.

Una crítica a los personajes masculinos

Parte de esa experimentación incluye una visita a un burdel que podría generar controversia desde el punto de vista feminista. Sin embargo, Stone, también productora del filme, lo defiende como una historia de liberación femenina.

Obviamente, el libro y el guion fueron escritos por hombres, y la dirección también es masculina, pero es sorprendente porque se trata en muchos sentidos de una crítica a los personajes masculinos.

Los actores son fantásticos y aportan calidez y empatía a los personajes, pero son arquetipos de hombres completamente desconcertados por esta mujer a medida que va evolucionando y ganando independencia.

Sobre Lanthimos, Stone comenta que es un director sensible hacia los personajes femeninos. "Fue educado por una madre soltera y creció rodeado de mujeres, y eso se nota en sus personajes, como en 'The Favourite', la forma en que esas tres mujeres interactúan, o en 'Dogtooth'".

Lanthimos y Stone trabajaron juntos por primera vez en 'The Favourite' (2018), que le valió a la actriz su tercera nominación al Óscar, y además han rodado juntos el corto 'Bleat' (2022) y repetirán en el próximo proyecto del director griego, 'Kind of kindness', del cual aún no se sabe nada acerca de la trama.