'Dancing With Myself': Shakira prepara relity show de competencias de baile

ESTADOS UNIDOS.- La cadena televisiva NBC anunció el próximo estreno de Dancing With Myself, un reality de baile que contará con la participación de Shakira, quien a su vez es una de las productoras del programa. Se trata de una competencia de baile con las últimas tendencias de TikTok, según informó el sitio especializado Deadline.

La cantante de origen colombiano se volvió viral el año pasado con sus bailes para el video musical “Girl like me” e inspirada en los nuevos talentos que surgen gracias a las redes sociales, será parte de este proyecto como productora ejecutiva.

Shakira usó su cuenta de Instagram para anunciar el reality que aún no tiene fecha de estreno. “Hola chicos estoy emocionada de anunciar que mi nuevo programa, Dancing With Myself, llega a NBC”, dice la cantante en el clip.

Dancing with Myself contará con un grupo de bailarines que cada semana competirán en una serie de desafíos de baile creados por coreógrafos profesionales, incluida la propia Shakira. Los concursantes tendrán poco tiempo para aprender las nuevas rutinas y agregar algo de su estilo particular frente a una audiencia en vivo.

A medida que avance la competencia, Shakira y su panel de jueces calificarán a los concursantes, pero la última palabra la tendrá la audiencia, quien elegirá al mejor bailarín para que se lleve un premio en efectivo.

Shakira está emocionada con este proyecto

“Estoy emocionada de ser parte de una competencia de baile que le da un valor tan alto al movimiento creativo y cómo se traduce en expresión personal, sin mencionar cómo contribuye a un sentido de comunidad”, dijo Shakira en un comunicado.

“Personalmente, me han impresionado algunos de los talentos que he visto gracias a que las personas tienen acceso a sus propias plataformas a través de las redes sociales. La danza ha sido una fuerza increíblemente potente a lo largo de mi vida, y estoy ansiosa por mostrarle al mundo lo transformador, empoderador y divertido que puede ser “, añadió.