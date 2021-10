Dalú prepara EP Navideño tras su salida de Master Chef

Tijuana BC.- Aunque en “MasterChef Celebrity”, la cantante Dalú no pudo cocinar tan fit como le gusta, pero los platillos que aprendió a llevar a cabo fueron una gran lección.

“Fue divertido, de mucho aprendizaje, y pues me quité la espinita que traía”, compartió en entrevista vía telefónica.

La originaria de Sinaloa, destacó que aprendió a cocinar de manera autodidacta, pues cuando se fue a vivir sola, tuvo que recurrir a recetas y preparar los platillos de la semana.

“Fue con ingredientes sanos, esa herramienta me funcionó, además de que me sirvió mucho para tener ese cambió de hábito alimenticio en mi vida y bajar de peso”, sostuvo.

Aprendiendo a cocinar

La ganadora de La Academia, estuvo aprendiendo día a día de sus colegas, algunos con más experiencia, platillos ricos, otros muy estrafalarios a su ver, pero siempre con un buen sazón.

Pues no pude compartir mi cocina saludable, pero el resto fue muy bonito, me gustó trabajar en equipo, hacer platillos impensables”

Explicó la cantante.

En su estancia dentro de la cocina más famosa de México, Dalú, salió del concurso en la semana siete de grabaciones, un chimi churri la llevó a perder las esperanzas de llegar a la final.

“Aprendí a echarle manteca a todo (ríe), pero el chimi churri me dejó fuera, me salió fatal, me salió muy salado, pero esta experiencia ya fue y ahora me voy a enfocar en mi música”, dijo.

Además de seguir con su canal fitness, sigue en promoción con su disco “Rojito” y los preparativos de su EP navideño y su libro “Inquebrantable” donde habla de su transformación física.