Dalú complace a fans con nueva música

Después de varios meses de dejar en espera a sus fans, Dalú, la ganadora de "La Academia", los complació estrenando nueva música.

La joven cantante habló en exclusiva para este grupo editorial sobre sus más recientes lanzamientos, "Inquebrantable" y "Mejor sola", de este último estrenando su video oficial hace unos días.

La ganadora del reality show, explicó que estos temas fueron pensados como un regalo para sus fans, quienes estuvieron en la espera de música nueva por meses después de que terminara el programa.

“Esta canción yo la escribí estando en 'La Academia' y la gente ya la esperaba, este iba a ser el primer sencillo de hecho, pero por las cosas como está ahorita la situación, la cercanía que yo tenía con mis fans, decidí sacar mejor esa canción que yo le escribí a mis fans.

“Quise mantener la esencia con la que ellos me conocieron, porque ellos abrazaron esa canción con mi guitarra, con mi voz súper sencilla.

“Esto es lo último que van a ver de esa Dalú que conocieron, este ya es el último cachito, porque realmente lo mío no es hacer una trova, me gusta mucho escribir canciones baladitas así, pero no es por ahí”, compartió la sinaloense.

Por otro lado, señaló que gracias a la cuarentena pudo estar más de cerca con sus seguidores a través de las redes sociales, aunque desea pronto poder estar en persona con ellos, ya que luego de terminar el encierro en la casa de "La Academia", tuvieron que regresar al confinamiento.

“Creo que me está yendo bien, espero que esto pase pronto para ya poder organizar más cosas como conciertos y eso, que al fin de cuentas pues los artistas también de cierta manera empiezan a consolidar sus grupo de fans cuando hace conciertos”, dijo.

NO COMPARTIRÁ GIRA CON EX ACADÉMICOS

Al finalizar la competencia, se dio a conocer que varios ex participantes de la última edición de "La Academia", iniciarían una gira por la República Mexicana, sin embargo ésta no se pudo concretar debido a la pandemia, ante esto Dalú aclaró que ella no formaría parte de la misma.

“Yo no iba a estar ahí, no estoy muy enterada de esos planes, sé que se pospuso pero yo no estaba enterada de cómo se estaba haciendo ni nada, yo ahorita estoy súper enfocada en mi música y la verdad no sabría decirte sobre eso”, concluyó.

Actualmente tanto "Inquebrantable" como "Mejor sola" ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales de música, así como los vídeos oficiales de cada tema en YouTube, los cuales cuentan con más 807 mil y 234 mil reproducciones cada una.