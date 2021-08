Cyntia González rechaza la disculpa de Alejandra Toussaint

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleito de Cyntia González y Alejandra Toussaint de Survivor VIP México parece no terminar, pues ahora cualquier posibilidad de una reconciliación entre ellas quedó descartada.

La también ex participante de MasterChef dejó en claro que no tiene ninguna intención de amistarse con la actriz, a quien repetidamente la tachó de ser débil.

Todo sucedió en el Concejo Tribal de “Venga la Alegría”, donde Cyntia lamentó todo lo que escuchó que Alejandra dijo de ella durante su estadía en el reality show de supervivencia.

Salgo y me entero de todo lo que estaba diciendo. Yo no la conocía y no la quiero en mi vida, no fue sincero de su parte”, afirmó Cyntia.

"ENTIENDO QUE NO SEREMOS AMIGAS": ALEJANDRA TOUSSAINT

Además, aclaró que el conflicto entre las dos fue real y no un montaje de rating, y consideró a Alejandra como una mala persona.

“La verdad no te das cuenta hasta que sales y empiezas a ver las entrevistas. Por supuesto que todo era real, no hubo personajes porque no puedes ser personaje por cinco meses. Nada más hace falta verte a los ojos para darte cuenta de que eres una persona mala”, afirmó Cyntia.

Por otro lado, Alejandra entendió la postura de Cyntia, aceptando que ambas no podrán ser amigas y le externó todo su respeto.

“Aquí te lo digo públicamente, eres la mujer maravilla y te mereces todo mi respeto, yo entiendo que no vamos a ser amigas, pero que sepas que de mi parte hay un profundo respeto porque te vi como trabajaste todas las semanas”, afirmó Toussaint.