Cynthia Rodríguez revela su “relación tóxica”

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez cuenta con una larga trayectoria en el el medio del espectáculo sobre todo el tiempo que estuvo frente a la cámara del programa matutino ‘Venga la Alegría’.

Durante su estancia en dicho programa a la conductora se le pudo ver cómo disfrutaba cada una de sus participaciones, pero también el lazo de amistad que hizo con algunos de los conductores.

Pero al parecer Cynthia pudo hacer un vínculo muy cercano con su compañera Kristal Silva quien llegó ser hasta “celosa” por lo menos así lo evidenció en un video públicado en sus redes sociales.

En la grabación se puede ver a ambas conductoras se encuentran en ‘Venga la Alegría’ donde Rodríguez le hace saber a su ‘colega’ que no le gustaba que fuera tan “celosa”.

Mi única relación tóxica, te quiero Barbie” se puede leer en la publicación.

Y es que durante varias transmisiones Kristal hizo evidente que en ocasiones se “encelaba” porque Cynthia llegaba a platicar con otra de sus compañeros, por eso mismo señaló que era una relación “tóxica”.

Por supuesto sus seguidores reaccionaron en la publicación e hicieron llegar sus comentarios: “yo amo cuando la cela”, “yo soy Kristal”, “las extraño”, “que hermoso cuando trabajaban juntas”, son algunos de los que se pueden leer.

A Cynthia Rodríguez le encanta ser ama de casa

Carlos Rivera sigue con sus proyectos profesionales musicales, mientras que Cynthia Rodríguez se ha dado una pausa en su carrera para poder estar más tiempo con su ahora esposo.

"Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, dijo.