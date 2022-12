Cynthia Rodríguez comparte su 'look' navideño

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez es una de las figuras del espectáculo más importantes de la televisión desde su participación diaria en el programa matutino de ‘Venga la Alegría’ donde se ganó el corazón del público.

Sin embargo hace un par de meses que la también cantante anunció su salida temporal del programa, para comenzar su vida matrimonial a lado de Carlos Rivera con quien hará su familia.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Cynthia Rodríguez reveló algunos de looks navideños para que sus fanáticos puedan inspirarse y utilizar algo similar en estas fechas.

En las fotografías que compartió la conductora apareció con un hermoso vestido en color dorado, totalmente ajustado al cuerpo, con un marcado escote que le permitió mostrar parte de sus atributos.

Arrancan los looks navideños, amo el dorado” se puede leer en la publicación.

Además la conductora utilizó un maquillaje muy natural en colores rosados con zapatillas transparentes y el cabello totalmente suelto para lucir espectacular en estas fechas,

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en la publicación: “bonita”, “hermosa”, “amo tus looks”, “y para cuando los hijos”, “te miras muy perfecta”, “eres la más perfecta” son algunos de los que se pueden leer.

Cynthia Rodríguez le encanta ser ama de casa

Mientras Carlos Rivera continúa con sus proyectos musicales y televisivos mientras que Cynthia se encuentra enfocada en las actividades del hogar.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, dijo.