Cynthia Rodríguez muestra cinturita en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez ha sido una de las figuras más importantes de la televisión desde su aparición diaria en el programa matutino de ‘Venga la Alegría’ logró conquistar el corazón del público.

Pero hay que recordar que la también cantante decidió salir del matutino, para poder comenzar con su vida matrimonial a lado de Carlos Rivera, con quien hará su propia familia.

Desde hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Cynthia compartió una serie de fotografías en las que “presumió” el cuerpazo que ha sabido mantener a sus 38 años.

En la imagen aparece la exconductora con un minitraje de baño en color nude, que le permitió mostrar sus atributos en especial la minicintura y el abdomen totalmente plano, mientras posa frente al mar.

Los días cuando fuimos al mar, los que nos dieron tranquilidad…” se puede leer en la publicación.

Además Cynthia agregó una canción original por parte de Carlos Rivera, posiblemente este haya sido un viaje que han realizado ambos, hay que destacar que la pareja ha preferido mantener su relación en privado.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar piropos y muestras de cariño en la publicación: “wow hormiga”, “excuse me”, “viendo esto se me quitó el hambre”, “eres la más guapa”, “pero que belleza de fotos” son algunos de los que se pueden leer.

Cynthia Rodríguez es feliz siendo ama de casa

Recientemente, en el programa del que ha formado parte Cynthia , Venga la alegría, la también cantante reveló que es feliz como ama de casa, pues es algo que deseaba hacer desde hace mucho tiempo.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, dijo.