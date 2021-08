Cynthia Rodríguez recuerda lo difícil que fue terminar con José Luis Díaz

MÉXICO.- La conductora de televisión recordó la última vez que tuvo una relación con un concursante del reality de canto “La Academia”, en el cual ella logró resaltar entre las celebridades y en los medios de comunicación.

Su fama se logró al ser participante de la cuarta generación del concurso de música donde terminó en cuarto lugar de la competencia, Cynthia Rodríguez es recordada por sus presentaciones en el escenario, pero también por sus relaciones con alguno de sus compañeros.

La conductora de “Venga la Alegría” recordó cuando tuvo un romance con un ex concursante de “La Academia”, José Luis Díaz, con quien llegó a realizar un dueto musical interpretando el tema oficial de una telenovela titulada “Amor en custodia”.

Fue durante un video de su canal de Youtube donde Cynthia tuvo como invitada a la cantante Isabel Lascuráin y revivió esta difícil relación que, por problemas entre ambos, terminaron, pero la presentadora de televisión resaltó que fue complicado para ella seguir en presentaciones al lado de su ahora exnovio.

Imagínate que grabas un tema con alguien que es tu novio. ‘Vamos a grabar, sí, de la mano”. Grabamos el tema. Decíamos ‘Ni siquiera nos llegó la letra, lo grabamos y ya’. La novela es un éxito, el tema es número uno. Terminamos nosotros y teníamos que ir a cantar a todos los eventos y él, como ya no andábamos, de repente se me acercaba y me daba un beso al final”, señaló Cynhia.

Aunque todo parecía ser complicado, Rodríguez confesó que no terminaron en malos términos, sino que al contrario de esto, pues afirma que había tanto amor entre ellos que cuando decidieron separarse fue lo más difícil.

“No hay nada peor que cortar con alguien que sigues amando, tipazo, buena persona, no puedo decir nada malo de él, simplemente en ese momento salimos de La Academia, salimos de gira, yo empecé a grabar mi primer disco, ya no nos veíamos como me hubiera gustado, le di prioridad a mi carrera y la relación se fue enfriando”, agregó la cantante.